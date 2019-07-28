Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на уличном празднике в Нью-Йорке, есть жертвы

30
0 Оставить комментарий

Неизвестный открыл стрельбу на уличном празднике в Нью-Йорке, есть жертвы

Нью-Йорк, 28 июля. Один человек погиб, 11 получили ранения во время стрельбы в Бруклине. Об этом в воскресенье пишет издание New York Post со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

Ранее сообщалось о семи раненых, всех экстренно госпитализировали.

По данным газеты, стрельба произошла на уличном празднике.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут поиски нападавшего. Криминалисты уже нашли оставленное им оружие.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров