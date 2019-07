Неизвестный открыл стрельбу на уличном празднике в Нью-Йорке, есть жертвы

Нью-Йорк, 28 июля. Один человек погиб, 11 получили ранения во время стрельбы в Бруклине. Об этом в воскресенье пишет издание New York Post со ссылкой на нью-йоркскую полицию.

Shooting at Brooklyn block party leaves six injured, one dead https://t.co/c1LARgn4U2 pic.twitter.com/qHYQgLkoIw