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«Новую церковь» Украины назвали «мертворожденной структурой»

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«Новую церковь» Украины назвали «мертворожденной структурой»

Киев, 28 июля. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал мертворожденной структурой неканоническую «новую церковь» Украины (ПЦУ). Соответствующую запись политик разместил на своей странице в соцсети Facebook.

«В воскресенье нам явит себя мертворожденная ПЦУ, оставшаяся без админресурса», — написал Мураев.

Вероятно, депутат имел ввиду планы ПЦУ провести в Киеве крестный ход. Высказывания митрополита «новой церкви» Епифания о прибывших из Константинополя реликвиях экс-депутат назвал «радиорекламой».

«Новая церковь» Украины образована на прошедшем в Киеве «объединительном соборе» в декабре 2018 года. В ее основу легли две неканонические церковные структуры. Новую «автокефальную церковь» возглавил «митрополит» Епифаний Думенко.

В «объединительном соборе» отказалась участвовать возглавляемая митрополитом Онуфрием (Орестом Березовским) каноническая Украинская православная церковь. В РПЦ назвали ничтожным каноническое значение «собрания» в столице Украины. Возможность признания Епифания поместными церквями в Русской православной церкви назвали едва ли выполнимой задачей.

«Новую церковь» Украины назвали «мертворожденной структурой»

Ранее крестный ход с мощами святых и чудотворными иконами провела по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси УПЦ. Около 300 тысяч верующих и духовенство со всей страны направились к Киево-Печерской Лавре, сообщил телеканал «360».

В субботу предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий провел торжественный молебен за мир на Владимирской горке. В Киев специально к годовщине доставили мощи 19 святых и пять чудотворных икон Богородицы, которые священники после молебна понесли к Киево-Печерской Лавре.

Святыни были доступны для поклонения в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских всю ночь.

По завершении крестного хода в Киево-Печерской лавре прошла праздничная божественная литургия. Вечером субботы началось всенощное бдение возле Успенского собора.

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Источник: Facebook
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