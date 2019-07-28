Венесуэльцы выступили против иностранного вторжения

Каракас, 28 июля. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в субботу сообщил, что свыше 80% граждан страны выступают против какого бы то ни было иностранного вторжения. Выступление венесуэльского президента транслировало государственного телевидение.

Он обратил внимание на то, что видел результаты разных социологических опросов.

«Более 80% венесуэльцев выступают против призыва осуществить иностранное вторжение в страну», — заявил Мадуро.

По его словам, любая попытка применить Межамериканский договор о взаимной помощи (TIAR), который позволяет обратиться за международной военной помощью, будет расцениваться «как действие враждебное национальному суверенитету и будет считаться агрессией против территории, народа и мирового права».

В Венесуэле в январе 2019 года начались масштабные протесты против президента Николаса Мадуро после приведения его к присяге. Глава оппозиции Хуан Гуайдо нелегально объявил себя временным главой государства. Ряд иностранных государств во главе с США заявили о признании Гуайдо. Россия, Китай, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственного легитимного президента страны.