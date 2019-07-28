Россия отмечает День Военно-морского флота. События дня. ФАН-ТВ

СМИ: в Ливии уничтожены два Ил-76 В Ливии не утихает ожесточенная гражданская война. СМИ сообщили о новом авиаударе сил Правительства национального согласия (ПНС) по аэропорту Аль-Джуфра, где расположены войска Ливийской национальной армии (ЛНА). В ходе обстрела уничтожены два транспортных самолета Ил-76 — по одной из версий, они принадлежали авиакомпании Alfa Air, по другой — украинской Europa Air. Напомним, что война в Ливии не прекращается с 2011 года после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. Сейчас здесь царит двоевластие: на востоке правит избранный народом парламент при поддержке армии во главе с Халифой Хафтаром, а на западе — правительство, созданное при содействии ООН и ЕС во главе с Фаизом Сараджем. Решить конфликт политическим путем пока не удается.

Новый потоп в Иркутской области Бурная стихия в Иркутской области, казалось бы, отступила, но, видимо, ненадолго. Из-за сильных дождей вновь подтоплены дома в Нижнеудинске и Тулуне — в последнем всего за сутки городе выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается подъем нескольких рек до критического уровня — среди них Ока, Ия, Уда и Белая Бирюса. Напомним, что лишь на этой неделе спасатели МЧС наконец откачали воду из всех затопленных построек в Иркутской области, причем последние из них находились именно в Тулуне. В целом же за последний месяц от наводнений пострадали около 10 тыс. жилых домов и свыше 100 населенных пунктов в регионе. Жертвами стихии стали 25 человек, еще семеро до сих пор числятся пропавшими без вести.

КНДР освободила «Сянхайлинь-8» Российский траулер «Сянхайлинь-8» наконец-то возвращается к работе. Об освобождении судна, задержанного на прошлой неделе северокорейской погранслужбой, сообщило наше посольство в КНДР. Достичь успеха во многом удалось усилиями дипломатов. Напомним, что 17 июля экипаж —15 россиян и двое граждан Южной Кореи — были задержаны вместе с рыболовным судном в Японском море, где они вели промысел краба. Однако, по данным КНДР, моряки нарушили правила въезда и пребывания на территории страны. Последние 10 дней экипаж находился в портовом городе Вонсан, но инцидент, к счастью, благополучно разрешился.