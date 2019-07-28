Военные РФ в Сирии доставили более 2 тонн гумпомощи жителям Восточной Гуты

Москва, 28 июля. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Джисрейн, расположенный в Восточной Гуте в Сирийской Арабской Республике.

Стоит отметить, что это далеко не первая гуманитарная миссия, которую проводят российские военнослужащие в Восточной Гуте. На этот раз сирийцам раздали продовольственные наборы, включающие в себя рис, муку, сгущенное молоко и мясные консервы и другое.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце декабря 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. На сегодняшний день сирийские власти работают над восстановлением инфраструктуры, возвращением беженцев. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских формирований.

Напомним, российские наблюдатели ранее не зафиксировали нарушений перемирия в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.