Производитель официально подтвердил цену на «Русский Гелик»

Москва, 28 июля. Собранный на базе Lada 4x4 российский внедорожник «Сталкер» оценили в 1 миллион 200 тысячи рублей. Цену подтвердил представитель выпускающего автомобиль предприятия «Апал».

«Нет это не дилерская инициатива, это ценник, установленный производителем, то есть нами», — цитирует представителя компании «Российская газета».

К настоящему времени изготовлено семь образцов внедорожника «Сталкер» Апал-21541, который уже прозвали «Русским Геликом». Автомобиль поступил в продажу, один из экземпляров уже продан. Внедорожник можно заказать напрямую. Также «Апала» достиг договоренности с тольяттинским дилером Lada. В Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и некоторых других городах «Сталкер» должен появиться после начала конвейерной сборки.

Внедорожник выпускается в одной комплектации с ABS, отопителем и электростеклоподъемниками, но без кондиционера и подушек безопасности. Установка системы кондиционирования пока не предусмотрена из-за особенностей строения передней панели, но производитель рассматривает планы по ее внедрению.

В сотрудничестве с тюнинг-ателье «F-дизайн» «Апал» разработал «прокачанную» комплектацию внедорожника. Автомобиль будет отличаться силовыми порогами, силовым бампером с интегрированной лебедкой, багажником, решеткой радиатора, покрышками большого размера на литых дисках, защитой двигателя и светодиодной оптикой. Стоимость автомобиля в такой комплектации будет больше на 200 тысяч рублей.

Производитель планирует выпустить 150 автомобилей. «Сталкеры» собирают на мощностях дочерней компании АвтоВАЗа «ВИС-Авто».

Ранее RT сообщила, что LADA 4x4 стала лидером рынка внедорожников с пробегом. На втором и третьем месте по количеству продаж оказались Chevrolet Niva и Toyota RAV4.