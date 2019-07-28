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Экономика

Разрыв между «богатыми и бедными» сократился в России

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Разрыв между «богатыми и бедными» сократился в России

Москва, 28 июля. Заведующий лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между «богатым и бедным» населением в Российской Федерации.

Как отметила специалист, с 2000 года разница в прибыли между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми сотрудниками в стране уменьшилась с 34 до 13 раз.

К примеру, 19 лет назад средняя заработная плата самых богатых в 34 раза превосходила оплату труда самых бедных, к 2005 году эта отметка уменьшилась до 25, а на сегодняшний день — до 13 раз, пишет «Российская газета».

Специалист обратила внимание на то, что, невзирая на разрыв, в стране фиксируется тенденция по его сокращению. Это происходит благодаря тому, что в РФ регистрируется сокращение численности сотрудников, получающих заработную плату ниже прожиточного минимума.

Кроме того, это отражается на росте промышленного производства, которое помогает поднять уровень оплаты труда, передает телеканал «360».

Напомним, ранее Росстат сообщил о росте зарплат в России.

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