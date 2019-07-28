Житель Канады выиграл $45,5 млн в национальную лотерею

Оттава, 28 июля. Организаторы национальной лотереи Канады Lotto Max разыграли джекпот в размере 60 млн канадских долларов (45,5 млн долларов США). Об этом сообщили в субботу представители проводившей розыгрыш компании OLG.

«Выпавшие номера — 11, 15, 17, 20, 24, 25 и 50. Бонус-число — 30», — отметили организаторы лотереи.

Имя победителя пока не сообщается. Известно, что счастливый билет продан в провинции Британская Колумбия. Согласно правилам национальных лотерей, чтобы получить приз, нужно предъявить выигрышный билет. Имя победителя должно быть опубликовано.

По данным СМИ, что не был разыгран ни один из шести «утешительных призов», каждый из которых составляет один миллион канадских долларов (760 тысяч долларов США).

Самый крупный в истории Канады джекпот в 64 млн канадских долларов (49,5 млн долларов США на тот момент) был разыгран в октябре 2015 года в национальную лотерею «6 из 49». В 2015-2018 годах в Канаде несколько раз были разыграны джекпоты лотереи Lotto Max в размере около 60 млн долларов (в среднем 46 млн долларов США).

В июне в России состоялся рекордный тираж «Гослото «4 из 20» миллионерами стали девять человек. В общей сложности разыгрывалось более 890 млн рублей. Пять участников лотереи оказались счастливчиками из Москвы. Двое их них потратили на билет всего 200 рублей и выиграли по 2,5 млн рублей.

Остальные победители получили по 1,6 млн, 1,4 млн и 1,07 млн рублей. По миллиону рублей выиграли четыре человека из Владикавказа, Ростова-на-Дону, Мордовии и Краснодарского края.