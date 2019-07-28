Названы самые частые претензии российских туристов к гостиничным номерам

Москва, 28 июля. Российские туристы часто жалуются на питание в отелях и иногда на несоответствие номеров их ожиданиям. Об этом сообщил член правления Альянса туристических агентств (АТА), гендиректор сети туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Представитель турбизнеса отметил, что часто у туристов появляются претензии к питанию. В этом случае клиентам приходится объяснять, что не стоит ждать арбузов в мае, а клубнику — в октябре, так как в отелях преобладают сезонные фрукты.

Иногда клиенты высказывают претензии относительно несоответствия номера их ожиданиям. По словам Мкртчяна, люди видят в Интернете красивые картинки и рисуют в воображении образ отеля, но на деле все оказывается более прозаичным.

«Выясняется, что трава пожухла, цветочки увяли, а на потолке номера красуется трещина и летает жирная муха — такие нюансы не передаст ни одна фотография», — цитирует Мкртчяна РИА Новости.

Представитель турбизнеса сообщил, что более мелкие жалобы появляются постоянно, некоторые решаются просто, а другие буквально застают врасплох. В качестве примера он привел туриста, который пожаловался на слишком маленький бассейн в отеле.

Мкртчян добавил, что иногда жалобы поступают на слишком мягкие, жесткие, узкие или широкие подушки. Но сейчас многие отели предоставляют гостям «меню подушек». Если разных вариантов нет в самом номере, нужную подушку бесплатно предоставят на ресепшене.

Ранее Газета.ru сообщила, что россияне оказались на девятом месте в рейтинге наиболее активных зарубежных путешественников. В тройку лидеров вошли США, КНР и Германия. Чаще всего россияне отдыхают в Турции, Таиланде и Тунисе.