Муж Никоновой рассказал подробности о гибели актрисы

Москва, 28 июля. Муж погибшей на Аляске актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл подробности происшествия.

Мужчина рассказал, что они с супругой планировали пройти маршрутом известного американского туриста Александра Супербродяги. Пара знала, что в это время реку перейти невозможно или очень сложно. Но подбросивший их человек сообщил, что дождей давно не было и намеченный маршрут осуществим.

Пара прошла по ведущей к автобусу, в котором жил Супербродяга, тропе Stampede Trail, перешли вброд реку Текланика. По словам Маркелова, погибшая актриса призналась, что устала и в какой-то момент подумала, что может не удержать перетянутую через реку веревку.

Путешественники провели в автобусе две ночи, после чего двинулись в обратный путь.

«До реки дошли быстро, без остановок. Сели на бревно около перехода, чтобы покурить. Шутили, что это может быть наша последняя сигарета. Потом я достал телефон и сделал на него несколько селфи нас с Никой», — цитирует супруга погибшей Kp.ru.

Маркелов перешел реку первым и почувствовал, что очень устал. Во время переправы на 2/5 пути Никонова начала просить о помощи. Муж поспешил к актрисе, но в какой то момент сам сорвался в бурном потоке. Вытащить Никонову из реки он смог лишь через несколько минут. Спасение осложняло то, что на женщине был намокший и тяжелый рюкзак.

«Она была под водой около пяти минут. Получилось вытащить ее голову на берег, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения», — рассказал Маркелов.

По словам мужчины, уже на берегу он повторял процедуру искусственного дыхания и массажа сердца «около 20 минут». Но спасти Никонову уже не удалось.

Ранее Газета.ru сообщила, что актриса из Белоруссии, звезда фильма «Брестская крепость» Вероника Никонова погибла на Аляске.