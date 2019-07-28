В Сенате США выступили против санкций из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 28 июля. Республиканец Рэнд Пол отложил рассмотрение законопроекта по санкциям против «Северного потока — 2», пишет портал Daily Beast.

Пол, представляющий в Сенате Конгресса США штат Кентукки, ранее не выступал публично против планируемого к рассмотрению законопроекта, предусматривающего введение ограничительных мер против компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2» .Тем не менее, как сообщает новостной портал, сенатор активно создает препятствия для его прохождения и отговаривает коллег от голосования в его поддержку.

Сообщается, что в четверг Пол отложил рассмотрение законопроекта в комитете по иностранным делам Сената, а также разослал сенаторам письма, в которых поделился опасениями, указав, что законопроект не поясняет, на какие именно компании должны быть наложены санкции.

«Это значит, что в конечном счете мы будем голосовать вслепую, без четкого представления, против кого будут введены санкции», — написал коллегам Пол.

Инициатива сторонников ограничительных мер предполагает введение санкций против лиц и компаний, которые предоставляют суда для строительства «Северного потока — 2», а также оказывают финансовую и техническую поддержку или занимаются страхованием таких судов. Как отмечает Пол, ограничения могут коснуться десятков предприятий из многих европейских стран, среди которых Австрия, Швейцария, Финляндия и другие.

«Это странно и необоснованно — начинать экономическую войну против Швейцарии, которая сохраняла нейтралитет во всех современных конфликтах. Прежде чем голосовать по этому законопроекту, следует подумать, является ли введение санкций против союзников по НАТО эффективной стратегией противостояния России», — заявил сенатор.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода от побережья России к берегам Германии. Проект планируется завершить до конца текущего года. Этому активно препятствуют США, которые рассматривают Европу в качестве перспективного рынка для сбыта собственного природного газа.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно коммерческий проект, направленный на обеспечение европейских потребителей качественным и недорогим топливом.