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Россия

Путин примет в день ВМФ главный парад в Петербурге

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Путин примет в день ВМФ главный парад в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля. Президент России Владимир Путин обойдет на катере боевую линию кораблей и примет парад в акватории Невы.

В воскресенье в России празднуется 323-летие с момента образования Военно-морского флота. В этот день парады пройдут на базах всех флотов и Каспийской флотилии. Главный военно-морской парад состоится в Кронштадте и Петербурге.

Путин обойдет на катере линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, после чего примет парад в акватории Невы. В мероприятии будут участвовать 43 боевых корабля и подводные лодки, в том числе новейшие образцы, недавно поступившие на вооружение ВМФ. В небе над Петербургом парадным строем пролетят более сорока воздушных судов морской авиации.

Путин примет в день ВМФ главный парад в Петербурге

На набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной будут пришвартованы корабли, доступные для посещения. Побывать на кораблях можно также у пирсов Средней гавани и Усть-Рогатки в Кронштадте.

После парада на Дворцовой площади начнется концерт с участием известных артистов и музыкантов, а также ансамбля пенсии и пляски Черноморского флота и других коллективов.

Путин примет в день ВМФ главный парад в Петербурге

Торжественный салют в Петербурге и Кронштадте запланирован на 22.30. С Петропавловской крепости звуковое сопровождение залпов будут обеспечивать расчеты 85-мм дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что накануне Дня ВМФ Путин опустился в батискафе на дно Финского залива к погибшей в 1942 году советской субмарине Щ-503 «Семга».

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