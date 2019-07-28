Лас-Вегас оккупировали орды кузнечиков

Лас-Вегас, 28 июля. Орды кузнечиков заполонили город и весь север штата Невада. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NBC.

На опубликованном телеканалом видео можно рассмотреть тучи насекомых, которые местами покрывают тротуар почти сплошным ковром и роятся у источников света. Кузнечики не очень активны днем, но вечером разлетаются повсюду, отмечают сотрудники телеканала.

Энтомолог Джефф Найт сообщил NBC, что в нашествии кузнечиков виноваты погодные условия. Избыток влаги зимой и весной приводил к таким последствиям несколько раз, и нашествие кузнечиков жители Лас-Вегаса переживают уже не первый год.

Насекомые безвредны для человека. Они пробудут на севере штата Невада, в том числе в Лас-Вегасе, несколько недель, после чего насекомые мигрируют дальше на север, подчеркнул эксперт.

Национальная метеослужба распространила предупреждение о нашествии кузнечиков для водителей.

«Остерегайтесь мест, где тучи пыли и кузнечиков, которые могут ограничить видимость», — говорится в размещенном в микроблоге Twitter предупреждении.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Зырянском, Томском, Шегарском и Кожевниковском районах Томской области произошла массовая гибель пчел. Замначальника отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора по региону Владислав Азаренко заявил, что согласно предварительной версии причиной гибели пчел стали химикаты и пестициды, применяемые для обработки полей от вредителей.

Азаренко также отметил, что в России нет госструктуры, которая бы контролировала безопасное применение агрохимикатов и пестицидов полностью.