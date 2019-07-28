Появились подробности о найденной мертвой в чемодане блогерше из Москвы

Москва, 28 июля. Знакомая блогерши Екатерины, найденной убитой в Москве, рассказала, что та неделю назад вернулась из Греции.

В Москве хозяин квартиры, которую он сдавал 24-летней блогерше Екатерине, нашел девушку с перерезанным горлом в чемодане, на ней не было одежды. Мужчина приехал узнать, все ли в порядке, после того как тревогу забили ее родители, которые долгое время не могли выйти на связь с дочерью.

Екатерина много путешествовала и делилась своими впечатлениями в социальных сетях — у нее было более 80 тысяч подписчиков.

«Неделю назад она вернулась из Греции, была на Корфу. Читаю в новостях и не могу поверить», — приводит KP.Ru слова ее знакомой.

Жертва неизвестного убийцы училась в медицинском университете, где проходила клиническую ординатуру на кафедре дерматовенерологии и онкологии. В своем блоге она рассказывала о путешествиях, косметологии, «роскошной жизни».

«Роскошная жизнь — это не сжирать себя, когда что-то идет не так. Может случиться все что угодно. Если у тебя что-то не получается, это никак не влияет на твою ценность. Это значит, что просто сейчас все идет не так, как ты хочешь. Роскошная жизнь — это жить по своим правилам», — писала Екатерина в своем блоге.

Знакомые блогерши рассказали, что в последнее время та часто говорила о зависти, о том, что кому-то «перешла дорогу». По их словам, воспринималось это как сказанное больше для «хайпа» вокруг ее персоны.

Как сообщает «360», в отдел полиции города Раменки был вызван молодой человек убитой девушки. Следователи допросили его, после чего отпустили.