Более 40 кораблей будут участвовать в главном параде ВМФ в Петербурге и Кронштадте

Санкт-Петербург, 28 июля. Более 40 кораблей и подводных лодок будут участвовать в главном военно-морском параде в Кронштадте и Петербурге в День ВМФ России. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

Посвященные Дню Военно-морского флота мероприятия утром посетит глава государства Владимир Путин. Верховный главнокомандующий на катере обойдет линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в акватории Невы примет главный военно-морской парад.

В параде будут участвовать 41 воздушное судно, а также 43 боевых корабля и подводные лодки, в том числе новейшие суда ВМФ России: большой противолодочный корабль «Североморск», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Мытищи», корвет «Гремящий», фрегат «Адмирал Касатонов», тактические группы противодиверсионных и патрульных катеров, атомный подводный ракетный крейсер «Смоленск».

Часть кораблей пройдет по Неве в Петербурге, другая — по акватории Финского залива в Кронштадте. После торжественного прохода кораблей пролетят самолеты морской авиации.

Корабли будут открыты для посещения на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной в Петербурге, а также у пирсов Средней гавани и Усть-Рогатки в Кронштадте.

После парада состоятся мероприятия на Дворцовой площади. В праздничном концерте будут участвовать группа Markscheider Kunst, военные оркестры Вьетнама и Таиланда, Александр Розенбаум, ансамбль песни и пляски Черноморского флота и другие коллективы.

В 22.30 в Петербурге и Кронштадте начнется торжественный салют. С Большого пляжа Петропавловской крепости с интервалом в полминуты дадут 30 залпов, звуковое сопровождение обеспечат расчеты 85-миллиметровых дивизионных пушек Д-44 времен Великой Отечественной войны.

Ранее Газета.ru сообщила, что временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о готовности города к празднованию Дня ВМФ России. По его словам, в Петербурге провели к празднику генеральную уборку.