Дома в Иркутской области снова подтоплены из-за дождей

Иркутск, 28 июля. Дома в Тулуне Иркутской области вновь подтоплены из-за сильных дождей, за сутки здесь выпало до месячной нормы осадков.

Оперативная информация о подтоплении в Тулуне была озвучена в субботу вечером на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области, которое провел губернатор региона Сергей Левченко.

«Максимальное количество осадков в Иркутской области за сутки выпало в городе Тулун. Из-за сильных дождей вновь были подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне. Подъем воды выше критической отметки зафиксирован на реке Большая Белая в селе Инга Черемховского района», — сообщается на официальном портале Иркутской области.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в регионе продолжатся и в предстоящие сутки. Повышение уровня воды до критических отметок ожидается на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая Бирюса и на других малых реках южного Прибайкалья.

Напомним, паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. В зоне бедствия оказались около ста населенных пунктов. В списках погибших числятся 25 человек, поиски семерых продолжаются. Пострадали около 38 тысяч местных жителей.

За этот период президент России Владимир Путин дважды посещал регион. В свой первый визит он распорядился начать оказание материальной помощи региону.

Как пишет «Газета.ру», режим чрезвычайной ситуации был введен в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка.