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Самолеты-шпионы США вторглись в воздушную зону Венесуэлы

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Самолеты-шпионы США вторглись в воздушную зону Венесуэлы

Каракас, 28 июля. Американские самолеты-разведчики снова вторглись в воздушное пространство Венесуэлы. Об этом в микроблоге Twitter сообщило стратегическое командование Вооруженных сил республики.

«Сегодня в очередной раз самолеты-шпионы США вошли в зону, контролируемую Венесуэлой, нарушая авиационную безопасность и международные договоры. США продолжают открыто оскорблять нашу страну», — сообщают ВС Венесуэлы.

Американские самолеты уже вторгались в воздушное пространство республики в текущем месяце. Несколькими днями ранее венесуэльские военные обнаружили и сопроводили воздушное судно, которое следовало в направлении Майкетии около столицы Венесуэлы Каракаса.

В Пентагоне заявили, что венесуэльский истребитель Су-30 «агрессивно преследовал» разведывательный самолет EP-3, чем «подверг риску экипаж» и само воздушное судно.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Венесуэле разбился военный самолет, на борту которого находились семь человек.

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Источник: РИА Новости
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