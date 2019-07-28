Задержанный в КНДР российский траулер отпущен

Пхеньян, 28 июля. Посольство России в Северной Корее сообщило, что задержанный российский траулер «Сянхайлинь-8» отпущен.

В КНДР отпущен российский траулер «Сянхайлинь-8», задержанный 17 июля вместе с экипажем, в составе которого 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

«27 июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер «Сянхайлинь-8» отпущен. В 16.00 (10.00 мск) капитан был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа — граждане Южной Кореи — сойдут на берег», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее МИД КНДР пояснил, что судно было задержано за «нарушение правил въезда и пребывания» на территории страны. Тогда северокорейские власти сообщили, что после проверки судно будет отпущено.

Сообщалось, что моряков держат в запертых каютах, не давая выходить на палубу. Как пишет «Газета.ру», на борт судна представителями компании-владельца были доставлены запасы продуктов и питьевой воды. В пятницу на борт траулера направилась группа консульских работников и сотрудников медпункта российского посольства в Северной Корее.

По данным российского консульства, на судне были отключены все средства связи и технического контроля, а у членов экипажа отобрали мобильные телефоны. Федеральное агентство по рыболовству назвало действия северокорейских пограничников неправомерными.