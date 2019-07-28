Трамп хочет приравнять ANTIFA к террористам

Вашингтон, 28 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его администрации рассматривают возможность признать террористической организацией движение американских антифашистов (ANTIFA). Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в субботу в микроблоге Twitter.

Трамп сравнил антифашистов с одной из наиболее опасных уличных банд в США MS-13 и отметил, что признание организации террористической облегчит работу полицейским.

«Рассматривается возможность объявить ANTIFA, сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу), террористической организацией вместе с MS-13 и другими. Полиции будет легче делать свою работу», - написал президент США.

В июне в Портленде (штат Орегон) прошли столкновения между антифашистами и представителями ультраправого консервативного движения Proud Boys («Гордые парни»), которые пытались провести свою акцию. В результате беспорядков получили травмы несколько человек, включая освещавшего демонстрацию консервативного журналиста Энди Нго. Впоследствии Трамп на различных публичных мероприятиях неоднократно осуждал нападение на представителя СМИ со стороны антифашистов.

Аналогичное противостояние между антифашистами и ультраправыми повторилось 6 июля в Вашингтоне. Представители движения ANTIFA попытались помешать проведению митинга, который устроили представители Proud Boys. На этот раз прямых столкновений не произошло, активисты с обеих сторон ограничились словесными перепалками.

Движение ANTIFA не имеет централизованной организации в США. Это собирательный термин, который используется для обозначения всех антифашистов.