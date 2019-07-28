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Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

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Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Триполи, 28 июля. Украинский пилот погиб в результате удара сил правительства национального единства по контролируемому Ливийской национальной армией Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра в Ливии. Видео атаки опубликовал в микроблоге Twitter пользователь @mmelumami.

В результате ракетного удара было уничтожено два украинских транспортных самолета Ил-76. По данным СМИ, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air, по другой версии ими владела киевская организация Europa Air.

 

Ранее стало известно, что, несмотря на запрет ООН, Триполи регулярно принимает военные транспорты из Европы. За последний месяц самолеты из стран запада приземлялись в столице Ливии несколько раз.

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Источник: РИА Мелитополь
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