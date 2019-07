Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Триполи, 28 июля. Украинский пилот погиб в результате удара сил правительства национального единства по контролируемому Ливийской национальной армией Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра в Ливии. Видео атаки опубликовал в микроблоге Twitter пользователь @mmelumami.

В результате ракетного удара было уничтожено два украинских транспортных самолета Ил-76. По данным СМИ, самолеты принадлежали авиакомпании Alfa Air, по другой версии ими владела киевская организация Europa Air.

#Libya. video shows airstrikes by #GNA forces since dawn on #Jufra Airbase controlled by #LNA. Two Ilyushin transport planes, one air defence system, drones, ammunition dumps were targeted. pic.twitter.com/e28O5HAvWV