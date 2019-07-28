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Три человека погибли в ДТП недалеко от Буденновска, ФАН публикует фото

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Три человека погибли в ДТП недалеко от Буденновска, ФАН публикует фото

Ставрополь, 28 июля. Крупное ДТП произошло накануне в Левокумском районе Ставропольского края, сообщается о трех погибших, среди них — ребенок.

В Левокумском районе Ставрополья недалеко от Буденновска произошло столкновение LADA Priora и Nissan. Очевидцы сообщили Федеральному агентству новостей, что в автомобиле отечественной марки ехала семья из пяти человек.

Три человека погибли в ДТП недалеко от Буденновска, ФАН публикует фото

От удара машину отбросило в дерево. В результате аварии погибли три человека, в том числе трехлетняя девочка. Еще двое пострадали. Все погибшие находились в LADA Priora. Водителю автомобиля Nissan медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация ему не потребовалась.

Три человека погибли в ДТП недалеко от Буденновска, ФАН публикует фото

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Екатеринбурге в результате аварии серьезно пострадали 16-летний и 21-летний юноши, которые ехали на мотоцикле и врезались в кирпичный забор.

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