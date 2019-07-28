Стали известны подробности предстоящего визита Путина во Францию

Москва, 28 июля. Президент России Владимир Путин посетит Францию во второй половине августа, сообщает пресс-служба главы государства.

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встретится с Владимиром Путиным 19 августа. Местом для встречи станет форт Брегансон, который, по его словам, хорошо «изолирован для работы», но позволяет вести переговоры международного уровня.

Макрон напомнил, что 24 августа во Франции начнется саммит G7.

«В преддверии встречи крайне важно взять на себя инициативу (переговоров — прим. ФАН) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам», — приводят слова французского лидера «Известия».

В Кремле подтвердили, что подготовка к визиту Путина во Францию ведется.

«Визит Путина во Францию в указанные сроки прорабатывается», — сообщили в пресс-службе главы государства.

Телефонные переговоры лидеров двух стран прошли 18 июля. Тогда Путин пригласил Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Президент Франции охотно принял приглашение, отметив значение этой даты для себя и своих соотечественников. Как отметил он тогда, французы «знают, что многим обязаны России».

Ранее Макрон высказал уверенность в том, что Европе нужно выстроить «новые доверительные отношения» с Россией. По его словам, у сторон есть много общих вопросов, среди которых Украина и Сирия, Африка и коллективная безопасность.