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Россия

Два американских самолета-разведчика заметили у берегов Крыма

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Два американских самолета-разведчика заметили у берегов Крыма

Москва, 28 июля. Два самолета США провели накануне разведку у берегов Крыма. Об этом в субботу в микроблоге Twitter сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.

В 11.05 по московскому времени  с авиабазы на Сицилии поднялся противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. В 12.35 воздушное судно замечено в акватории Черного моря. Самолет находился у границ Крыма в течение нескольких часов и завершил разведку в 16.00.

В 12.10  с расположенного в Греции полигона Суда-Бей поднялся самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion. Воздушное судно выполняло разведывательный полет у российского побережья Черного моря с 14.40. Самолет приближался к береговой линии на расстояние в 32 километра.

Самолеты ВВС США стали все чаще появляться у границ России. Минобороны РФ призывало Пентагон прекратить разведывательные операции, но американские военные игнорируют эти призывы.

В середине июня российские истребители Су-27 перехватили над Балтийским и Черным морями стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H. Во второй половине месяца три иностранных самолета, включая беспилотник и радиоразведчик, были замечены у границ России. Радиоразведчик ВВС Швеции пролетел вдоль побережья Калининградской области, американские Global Hawk и P-8A Poseidon были замечены у линии разгранечения в Донбассе и у берегов Крыма.

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Источник: Twitter
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