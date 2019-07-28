Уникальные фотографии флотоводцев обнародовало Минобороны РФ

Москва, 28 июля. Минобороны РФ ко дню Военно-морского флота открыло на своем сайте раздел с уникальными фотографиями известных флотоводцев.

Как сообщается на сайте Минобороны, в мультимедийном разделе можно увидеть фотографии, на которых запечатлены «интересные моменты из жизни» главнокомандующих ВМФ, легендарных командиров кораблей и субмарин, командующих флотами. Большинство снимков, среди которых как черно-белые, так и цветные фото, публикуется впервые.

Помимо фотографий, в разделе приводятся интересные факты о флотоводцах, а также тех, кто внес заметный вклад в становление российского флота. Это вице-адмиралы, военные строители и инженеры.

Так, приводится история первой женщины-водолаза СССР. Нина Соколова поднимала с затонувших барж мешки с зерном во время блокады Ленинграда, а позже стала главным инженером Ленинградского отряда подводно-технических работ. По ее предложению по дну Ладожского озера был проложен трубопровод, снабжавший осажденный город бензином.

Напомним, в воскресенье Военно-морской флот России отметит 323-ю годовщину с момента образования. Главный парад пройдет в Петербурге и Кронштадте, как пишет «Газета.ру», его примет президент Владимир Путин. Торжественным строем пройдут 43 корабля и катера, в том числе, совсем недавно сошедшие со стапелей российских предприятий.

Парады пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Астрахани.