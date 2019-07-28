Иностранные «гастролеры» могли присутствовать на незаконном митинге в Москве

Москва, 28 июля. Политтехнолог Дмитрий Гусев считает, что на несанкционированной акции в Москве могли присутствовать зарубежные «гастролеры».

В беседе с корреспондентом «Политики сегодня» Гусев высказал мнение, что московская полиция сделала все возможное для исполнения закона, не допустив провокаций в ходе несанкционированного митинга в центре российской столицы.

«Если говорили уходить, то нужно было слушать. Полиция соблюдала закон — честь им и хвала!», — сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что не должно быть никаких исключений для тех, кто нарушает закон, вне зависимости от их политических убеждений. В субботу полиция задержала 1067 провокаторов, среди которых были не только москвичи, но и жители регионов, которые вообще не имеют права голосовать на выборах в Мосгордуму. Напомним, митингующие требовали зарегистрировать в качестве кандидатов нескольких человек, ранее уличенных в подделке подписей в свою поддержку.

«В Москве «кандидатам» не хватает сторонников. Поэтому они приводят их из других городов, может даже из других стран. Нет у них поддержки. Чтобы хоть как-то ее показать, пользуются ребятами из других городов России», — подчеркнул Гусев.

Эксперт считает, что выборы в Мосгордуму, которые якобы выступили поводом провести незаконный митинг для блогера Алексея Навального и его сторонников — лишь средство для них заявить о себе в преддверии думской кампании следующего года.

Напомним, незаконная акция, устроенная представителями так называемой «оппозиции», прошла накануне в Москве. Формальным поводом для нее стал отказ в регистрации нескольких кандидатов, подписные листы которых содержали большое количество недействительных автографов.

Накануне глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов пообещал не допустить провокаций на улицах столицы и защитить москвичей от возможных беспорядков.

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