Тело известной блогерши нашли в чемодане в Москве

Москва, 28 июля. Тело известной блогерши с перерезанным горлом обнаружено в чемодане в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, труп девушки обнаружил хозяин квартиры, которую та снимала на улице Пырьева. Мужчина приехал туда после звонка от родителей, обеспокоенных тем, что их дочь долгое время не выходила на связь. Сообщается, что тело находилось в чемодане, одежды на девушке не было.

Убитая получала образование в одном из медицинских вузов столицы. Параллельно вела популярный блог, аудитория которого составляла около 80 тысяч человек.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По одной из версий, причиной трагедии могла стать ревность.

Как пишет «Газета.ру», убитая планировала отправиться в путешествие в Нидерланды с 52-летним поклонником.