Ученые объяснили, почему в Европе жарко, а в России холодно

Москва, 28 июля. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила аномальный холод в России на фоне рекордной жары в Европе.

Она отметила, что необычно высокая температура на европейском континенте вызвана горячим воздухом из Африки. В то же время, Россия находится под воздействием ультраполярного вторжения с Северного полюса.

«Теплый влажный воздух Тихого океана проникает далеко на север», — цитирует специалиста Газета.ru.

Ранее стало известно, что жара в Москве может побить июльский рекорд. Синоптики сообщили, что температура воздуха превысит 30 градусов выше нуля.

26 июля рекордно высокая температура была зафиксирована и в Петербурге. Столбики термометров поднялись до отметки 31 градус. Ожидается, что в ближайшее время в Северной столице пройдут дожди. С 29 июля петербуржцев ожидает существенное похолодание.