Соболь вновь «арендовала» бабушку-колясочницу для участия в незаконном митинге в Москве

Москва, 28 июля. Один из организаторов незаконного митинга в Москве Любовь Соболь снова привлекла к мероприятию бабушку в инвалидной коляске. Пожилая женщина уже выполняла аналогичные функции в ходе других незаконных сборищ.

На Telegram-канал «Кремлевская прачка» можно ознакомиться с видео, на котором мужчина перемещает женщину по направлению к Трубной площади. Судя по всему, действие разворачивается на Сухаревке.

В Москве 27 июля прошел несанкционированный митинг. По последним данным, за провокации были задержаны более тысячи человек. При этом эксперты отметили, что многие участники приехали из других городов по приглашению ОПГ блогера Алексея Навального, поддержку которой жители столицы оказывают все меньше.

В ходе незаконной акции имели место провокации, которые оперативно пресекли полицейские. Ранее глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов пообещал, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. Он подчеркнул, что приоритетом работы правоохранителей является безопасность горожан.