Двоих погибших при крушении самолета извлекли из реки в Подмосковье

Москва, 27 июля. Тела двоих погибших извлекли из кабины самолета, потерпевшего крушение в реке Ока Серпуховском районе Московской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что в ближайшее время воздушное судно переместят на барже. По факту инцидента проверка начата СК РФ и Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Ранее Газета.ru опубликовала видеозапись с места крушения самолета в Подмосковье. Издание отмечает, что воздушное судно получило серьезные повреждения. Сообщается также, что сразу после взлета самолет зацепил провода.

Также ранее стало известно о крушении легкомоторного самолета в Черновицкой области на Украине. Инцидент произошел недалеко от села Погореловка Заставнивского района. Пострадали два человека. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.