Россия не зафиксировала нарушений перемирия в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии

Москва, 27 июля. Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирийской Арабской Республике на протяжении суток. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он напомнил о призыве к незаконным вооруженным формированиям прекратить огонь и стать на путь мирного урегулирования конфликта в стране. Бакин добавил, что жители Сирии продолжают возвращаться в свои жилища.

Генерал-майор также отметил, что на протяжении суток была проведена одна гуманитарная акция. Помощь получили нуждающиеся семьи в районе Ханану-2 города Алеппо.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведена 2171 гуманитарная акция. Общий вес гуманитарного груза составил 3503,2 тонны», — заключил глава ЦПВ РФ.

Ранее сообщалось об обстреле двух сирийских провинций участниками незаконных вооруженных формирований. Об этом писала RT.