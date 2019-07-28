Онищенко призвал жестко наказать провокаторов за газовую атаку на полицейских в Москве

Москва, 28 июля. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко призвал дать правовую оценку действиям людей, распылявших газ в сторону полиции в ходе несанкционированного митинга на Тверской улице. По его мнению, действия так называемых «оппозиционеров» следует трактовать как нападение на представителя власти.

«Касательно распыления газа в сторону полиции: это требует очень жесткой правовой оценки. Понятно, что нельзя применять средства, влияющие на здоровее полицейских, которые выполняют свою работу, и это можно расценивать как нападение на представителя власти», — сказал Онищенко.

Депутат также дал высокую оценку действиям правоохранительных органов. По его словам, полиция спокойно и профессионально выполняла свои обязанности.

Ранее стало известно, что организаторы незаконного сборища в Москве свозили в столицу жителей других городов за деньги ради массовки.

Несанкционированный митинг на Тверской сопровождался провокациями, однако полиция успешно пресекала противоправные действия. Глава регионального МВД Олег Баранов отметил, что для обеспечения безопасности москвичей предпринимались все необходимые меры.