Генерал МВД поблагодарила Росгвардию, предотвратившую побоище на митинге в Москве

Москва, 28 июля. Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве.

По ее словам, провокаторы забрасывали стражей правопорядка бутылками с водой, помидорами и распыляли вокруг слезоточивый газ. Однако полиция и росгвардейцы действовали осторожно и соблюдали установленный порядок. Благодаря действиями правоохранителей, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.

«Их нужно благодарить за то, что не было давки. За то, что они пытались предотвратить массовые побоища, потому что далеко не все вели себя нормально. Я благодарна силовикам», — пояснила Кириллова порталу «Политика сегодня».

В субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму устроили несанкционированный митинг в Москве, требуя вопреки закону восстановить их на выборах. Среди пришедших на акцию оказались соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

Мероприятие в скором времени переросло в потасовку с полицией. В результате этой стычки двое полицейский пострадали от распыленного провокаторами газа, еще один страж правопорядка получил травму ноги, когда один из протестующих швырнул в него урну. Всего в ходе несанкционированного митинга в Москве были задержаны 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Провокаторов заранее предупреждали о последствии участия в несанкционированной акции. Глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов пообещал не допустить беспорядков на улицах Москвы и защитить горожан.