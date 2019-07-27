Более 500 сотрудников ЧОПов  Гудкова устраивали провокации на незаконном митинге

Потомственный оппозиционер Дмитрий Гудков и его отец вывели на сегодняшний несанкционированный митинг сотрудников собственных частых структур — охранников и коллекторов. Об этом сообщают источники, близкие к окружению Гудкова.

Всего семейство Гудковых вывело на митинг около 500 «титушек». Как сообщают источники, в митингах участвовали сотрудники ЧОПов — «Оскордъ-безопасность», «Гард-Р» и «Застава». Главная цель «охранников» — провокация полицейских и Росгвардейцев. Сотрудники структур Гудкова кидали в правоохранителей в полицию бутылки и камни, распыляли слезоточивый газ, провоцировали «силовиков» и случайных прохожих на драку. Более того, подчиненные Гудкова сумели протащить на митинг несколько взрывпакетов, из-за которых несколько граждан получили серьезные травмы. Росгвардия проводит проверку по факту угрозы безопасности мирному населению.

Полиция противостояла провокаторам всеми доступными законными средствами. Однако массовых задержаний избежать не удалось: подстрекатели угрожали безопасности простых москвичей.

Оппозиционные СМИ позиционирую митинг как «стихийный», однако черты хорошо организованного протеста прослеживаются четко. Многие участники митинга вооружались электрошокерами и перцовыми баллончиками, а для противостояния полиции образовывали «сцепки».

Ранее в сети появилась «инструкция» для митингующих, которую распространял штаб Навального. Начиналась методичка со слов «привет, боец». В «методичке» описана простая манипулятивная техника убеждения «сочувствующих» и сторонников присоединиться к несанкционированным демонстрациям. «Навальнистам» предлагали неделями убеждать знакомых прийти на митинг. В случае отказа — продолжать настаиваить. Стратегия напоминает пособие для сектантов. Любят подобные технологии и сетевые маркетологи, торгующие плохой косметикой и БАДами, а также основатели финансовых пирамид.

Интересно, что цели протеста оппозиция не скрывает: в инструкции четко прописано, что они хотят контролировать московский городской бюджет — три триллиона рублей.