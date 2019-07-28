«Оппозиционеры» платили жителям других городов, чтобы создать массовку на Тверской

Москва, 27 июля. Организаторы незаконного митинга в Москве платили жителям других городов, чтобы создать массовку на Тверской улице. Об этом сообщила генерал-майор в отставке Ольга Кириллова, ранее возглавлявшая Главное управление МВД по вопросам миграции.

Кириллова отметила, что москвичи вяло откликнулись на призывы организаторов несанкционированного сборища. Поэтому «оппозиционеры» вынуждены были за деньги свозить жителей других городов ради создания видимости поддержки.

«Это делается, чтобы создавать массовку и воздействовать на власть количественно», — пояснила генерал-майор.

Она также выразила мнение, что власти порой излишне деликатно обходятся с нарушителями общественного порядка.

В Москве проходит незаконный митинг в поддержку «независимых кандидатов», которым было отказано в регистрации на выборы в столичную Думу из-за подделки документов. Их уличили в массовой подделке подписей. Несанкционированная акция отметилась провокациями, однако правоохранители успешно пресекли их. Глава регионального МВД Олег Баранов заверил, что для обеспечения порядка будут предприняты все необходимые меры.