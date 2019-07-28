Политолог Марков назвал организаторов митинга в Москве врагами свободы и демократии

Москва, 27 июля. Организаторы несанкционированного оппозиционного митинга в Москве на самом деле являются врагами свободы и демократии, которые они на словах отстаивают. Такое мнение в субботу высказал политолог Сергей Марков, комментируя массовые беспорядки, устроенные провокаторами в российской столице.

Ведь по большому счету оппозиционеры с площадей требуют отменить законное решение Мосгордумы, что неприемлемо в правовом государстве. По мнению политолога, сегодняшняя акция была подготовкой к Майдану, подобному тому, что произошел на Украине в начале 2014 года и обернулся настоящей катастрофой для страны.

«Это не сторонники свободной демократии, там собрались враги свободы и демократии, прозападная агентура, которая стремится устроить в РФ то, что такие же как они, вместе с неонацистами, провернули в Киеве», – пояснил Марков порталу «ПолитРоссия».

В субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму устроили несанкционированный митинг в Москве, требуя восстановить их на выборах. Среди пришедших на акцию оказались соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.

Мероприятие в скором времени переросло в потасовку с полицией. В результате этой стычки двое полицейских пострадали от распыленного провокаторами газа, еще один страж правопорядка получил травму ноги, когда один из протестующих швырнул в него урну. Всего в ходе несанкционированного митинга в Москве были задержаны 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Эксперты отметили профессионализм полицейских, которые не допустили беспорядков и обезопасили москвичей от действий провокаторов. Перед незаконной акцией глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов пообещал не допустить провокаций на улицах столицы и защитить москвичей от возможных беспорядков.