Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Подросток подорвался на мине в окрестностях Дамаска

57
0 Оставить комментарий

Подросток подорвался на мине в окрестностях Дамаска

Дамаск, 27 июля. Подросток, пасший овец, подорвался на мине в окрестностях сирийской столицы Дамаска. Снаряд был установлен боевиками в Западном Каламуне. В результате происшествия юноша скончался, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

Взрыв прогремел в районе населенного пункта Эль-Джибба, которую ранее контролировали боевики. Это не первый подобный случай в данной местности — в феврале на фугасе подорвались и погибли еще трое подростков, четвертый пострадал.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в провинции Алеппо произошло пять взрывов. Жертвами детонации транспортных средств в населенных пунктах Ахтерин и Тель-Бетал,а также в городах Азаз, Аль-Баб и Аль-Гандура, стали пять челвоек. Около 40 человек получили ранения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров