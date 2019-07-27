Дамаск, 27 июля. Подросток, пасший овец, подорвался на мине в окрестностях сирийской столицы Дамаска. Снаряд был установлен боевиками в Западном Каламуне. В результате происшествия юноша скончался, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в полиции.

Взрыв прогремел в районе населенного пункта Эль-Джибба, которую ранее контролировали боевики. Это не первый подобный случай в данной местности — в феврале на фугасе подорвались и погибли еще трое подростков, четвертый пострадал.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в провинции Алеппо произошло пять взрывов. Жертвами детонации транспортных средств в населенных пунктах Ахтерин и Тель-Бетал,а также в городах Азаз, Аль-Баб и Аль-Гандура, стали пять челвоек. Около 40 человек получили ранения.