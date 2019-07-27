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Россия

Появилось видео погружения Путина в батискафе

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Появилось видео погружения Путина в батискафе

Санкт-Петербург, 27 июля. Опубликовано видео, на котором президент РФ Владимир Путин погружается на дно Финского залива, чтобы осмотреть место гибели подводной лодки Щ-308 «Семга».

27 июля глава государства прибыл на остров Гогланд, расположенный в Ленинградской области. Здесь он погрузился под воду в батискафе, чтобы увидеть останки субмарины и принять участие в установке мемориальной таблички.

Как рассказал Владимир Путин, подводное погружение не стало для него первым в жизни, однако он все равно получил яркие впечатления, увидев останки затонувшей субмарины. Также глава государства сообщил, что он не управлял батискафом во время погружения.

Субмарина Щ-308 «Семга» затонула в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны из-за взрыва немецкой мины. В тот момент на подлодке находились 40 членов экипажа.

Останки судна обнаружили члены экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» в мае 2018 года. Отметим, что участники этого проекта смогли найти места гибели 17 подлодок и более 20 надводных кораблей, потерпевших крушения во время Великой Отечественной и Первой мировой войн.

Ранее сообщалось, что во время визита на остров Гогланд Владимиру Путину и сопровождавшему его министру обороны РФ Сергею Шойгу показали предметы, которые подняли с судна, затонувшего еще в XIX веке. Специалисты предполагают, что это английский корабль, который доставлял посуду в Петербург.

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Источник: ТВЦ
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