Арест российского корабля назвали провокацией против Зеленского. События дня ФАН-ТВ

Закон об интернет-ресурсах В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные компании не смогут владеть больше, чем 20% значимых в России интернет-ресурсов. Предложение очень похоже на ранее определенную для зарегистрированных СМИ максимальную долю иностранного участия. «Внесенная инициатива коррелирует с этой нормой законодательства, однако необходимо более тщательно изучить проблематику и техническую реализуемость предложенного регулирования», — заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Автор инициативы депутат Антон Горелкин пояснил, что в первую очередь это защита персональных данных российских пользователей. Законопроект направлен, в том числе, на поддержку и развитие российских IT-компаний. Как отметил Леонид Левин, разработка новых норм «не должна ущемлять конституционные права граждан и обязательно будет обсуждаться с участием представителей отрасли и общественных объединений. Напомним, еще в начале этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны продумать санкции в отношении интернет-компаний, которые вмешиваются в суверенные дела государств.

Провокация против Зеленского Украинские политологи активно обсуждают инцидент, когда Служба безопасности Украины и Военная прокуратура задержали российский танкер, якобы блокировавший украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. По мнению большинства аналитиков, этот инцидент — провокация украинских силовиков не столько против РФ, сколько против новой власти страны. «Если россияне начнут активные действия, то это крайне негативно повлияет на переговоры президентов РФ и Украины. А тут, вроде бы, есть потепление отношений, и обе стороны надеются как-то договориться. В любом случае СБУ и Военная прокуратура Украины должны объяснить, что они намерены делать дальше», — украинский политолог Денис Богуш. Напомним, СБУ на днях задержала российский танкер Nika Spirit. Позже экипаж отпустили, а само судно остается под арестом. По словам капитана, украинские силовики не имели права подниматься на борт без представителя консульства РФ. Команда танкера не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

Рост пенсий работающим пенсионерам С 1 августа вырастут пенсии работающим пенсионерам. Прибавка будет рассчитываться в зависимости от накопленных баллов и даты оформления выхода на пенсию. Максимальное увеличение составит от 214 до 244 рублей в зависимости от того, работает пенсионер в настоящее время или нет. Отмечается, что даже если пенсионер в настоящий момент не работает, но трудился в 2018 году, ему будет произведен перерасчет. Он производится в беззаявительном порядке, то есть обращаться в Пенсионный фонд для этого не требуется.