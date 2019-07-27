Орущая на незаконном митинге оппозиция взбесила москвичей, заявил Соловьев

Москва, 27 июля. Москвичей взбесила неадекватная оппозиция, устроившая нелегальный митинг в Москве, заявил телеведущий Владимир Соловьев.

Журналист отметил, что москвичей разозлили те, кто вышел на несанкционированный митинг и приехал ради этого в столицу. Особенно «напрягло» россиян присутствие на незаконном митинге детей, которых притащили соратники скандального блогера Алексея Навального.

«Горожане очень четко и ясно пишут на разнообразных сайтах, что они думают о тех, из-за которых в центре города теперь не проехать и не пройти. Им что, мало мест, чтобы собраться и не блокировать движение в городе?» — задается вопросом ведущий.

Журналист также поставил под сомнение все утверждения, что нелегальная акция была мирной. Он напомнил, что представители либеральной общественности умудрились «заехать» полицейскому по лицу и кидали в правоохранителей куски асфальта.

«Для горожан эти непонятные орущие «мы здесь власть» вызывают только одно чувство — раздражение», — добавил Соловьев в беседе с изданием «Слово и дело».

Оппозиционеры в очередной раз показали, что работают по одной и той же схеме. Например, уже в который раз в их мероприятиях принимают участие приезжие. О числе внутренних мигрантов стало ясно после того, как участники сходки в беседе с журналистами говорили, что никогда не проживали в Москве.

Экономист и политолог Александр Дудчак в свою очередь отметил, что оппозиция приглашает в массовку приезжих, и это уже стало для них нормой. Он объяснил, что приезжие соглашаются на такую сделку, поскольку могут бесплатно съездить в Москву и немного подзаработать.

«Это политический туризм, которым пользуются люди, которым эти проблемы может быть и далеки, но они не особо вникая, могут принимать участие в подобных акциях. Это будет на их совести, что же, такие люди бывают», — отметил эксперт.

Соловьев отметил, что Навальному было важно собрать на очередной несогласованной акции больше людей, чем на законный митинг, прошедший на прошлой неделе.

«Сегодня им не надо было никакой законной акции, им не надо было никакого мирного шествия, Навальному надо было отработать. Нужны были фоточки, нужны были разбитые головы, нужна была движуха. Но то, что сегодня сделала оппозиция – она развязала руки власти. То есть ясно, что любые заигрывания с оппозицией теперь бессмысленны», — добавил ведущий программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Соловьев также обратил внимание на то, что оппозиционеры, если не согласны с вердиктом МГИК, могли обратиться в суд, но они не собираются этого делать, поскольку признают свои фальсификации.

Напомним, оппозиция устроила незаконный митинг из-за того, что «независимым кандидатам» отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты в МГД. МГИК и окружная избирательная комиссия приняли решение абсолютно на законных основаниях, поскольку в подписных листах ряда оппозиционеров было большое количество недействительных подписей.