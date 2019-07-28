Блогер назвал политическим мусором устроивших беспорядки в Москве «оппозиционеров»

Москва, 27 июля. Организаторам несанкционированного оппозиционного митинга в Москве плевать на мнение обычных граждан и уж тем более — на их безопасность. Об этом в субботу заявил общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко.

По его словам, единственное, что волнует оппозиционеров — это переворот.

Макаренко обратил внимание на то, что оппозиция открыто призывала людей принять участие в несанкционированной акции, прекрасно зная о готовящихся провокациях. Как видно на роликах, появившихся в Сети, на Трубной площади орудуют специально обученные люди в масках. На кадрах можно заметить, как один из них распаковывает свой рюкзак, в котором хранится целый набор для битвы с полицией. В то же время стражи правопорядка продемонстрировали выдержку и хладнокровие, несмотря на то, что провокаторы швыряют в их сторону куски асфальта.

«Все это было организованно и оплачено, чтобы собрать людей и устроить побоище. И это было уже не раз, и все это идет по майданному сценарию. Это политический мусор, пора их уже реально наказывать», — пояснил блогер порталу Nation News.

В субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму устроили несанкционированный митинг в Москве, требуя восстановить их на выборах. Среди пришедших на акцию оказались соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

Мероприятие в скором времени переросло в потасовку с полицией. В результате этой стычки двое полицейский пострадали от распыленного провокаторами газа, еще один страж правопорядка получил травму ноги, когда один из протестующих швырнул в него урну. Всего в ходе несанкционированного митинга в Москве были задержаны 295 человек. Отметим, что значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.