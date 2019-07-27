Число задержанных в Москве провокаторов достигло 1074 человек

Москва, 27 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали 1074 человека на несанкционированной акции в Москве. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Напомним, незаконный митинг, который прошел в столице 27 июля, организовала так называемая оппозиция, некоторых представителей которой Мосгоризбирком не зарегистрировал в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку эти претенденты предоставили подписные листы с большим процентом брака. Такой исход был довольно предсказуем, так как «оппозиционеров» неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписями.

Отметим, что во время незаконного митинга, который заявлялся как «мирная акция», провокаторы применили перцовый баллончик против полицейских, а также избили сотрудника правоохранительных органов и закидали ОМОН бутылками. Кроме того, в массовке у так называемой оппозиции было много приезжих, которые не имеют к Москве никакого отношения.

Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов ранее сообщил, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированной акции. Для этого на Тверскую улицу направили усиленные наряды полиции, которые получили соответствующую экипировку. Ранее сообщалось, что сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить провокаторов, пытавшихся перекрыть Садовое кольцо.