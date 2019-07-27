Пострадавший на митинге в Москве прохожий пригрозил повесить провокаторов

Москва, 27 июля. Случайный прохожий пострадал от слезоточивого газа, который распылили участники несанкционированного митинга оппозиции в Москве. У мужчины покраснело лицо и начали слезиться глаза.

«Вы за кого? За Гудкова идете? Это не полиция, это ваши молодчики. Я всех повешу », — заявил пострадавший подошедшим людям, которых он принял за участников митинга.

В субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму устроили несанкционированный митинг в Москве, требуя восстановить их на выборах. Среди пришедших на акцию оказались соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

Мероприятия в скором времени переросло в потасовку с полицией. В результате этой стычки двое полицейских пострадали от распыленного провокаторами газа, еще один страж правопорядка получил травму ноги, когда один из протестующих швырнул в него урну. Всего в ходе несанкционированного митинга в Москве были задержаны 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Напомним, ранее глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что полиция примет все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и будет пресекать незаконные действия провокаторов во время несанкционированного митинга. Для этого на Тверскую улицу направили усиленные наряды полиции, которые получили соответствующую экипировку.