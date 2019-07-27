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Организатор незаконного митинга Яшин снова задержан на Трубной

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Организатор незаконного митинга Яшин снова задержан на Трубной

Москва, 27 июля. Так называемого «независимого кандидата» Илью Яшина задержали на Трубной площади за участие в незаконном митинге в Москве. Об этом рассказал сам «оппозиционер» на странице в Twitter. 

«Меня задержали на отходе с Трубной площади. Сейчас в автозаке», — написал Яшин.

Ранее в субботу оппозиционера задержали за организацию в середине июля несогласованных митингов в Москве. Как стало известно, Троицкий районный суд отложил до 30 июля рассмотрение дела Яшина. 

В Москве проходит незаконный митинг, устроенный оппозицией. Либеральная общественность проводит свои нелегальные публичные мероприятия, чтобы оказать давление на избирательные комиссии, которые отказали «независимым кандидатам» в регистрации в качестве депутата МГД на законных основаниях.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов пресекают провокации оппозиционеров. Глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов пообещал использовать все необходимые меры для защиты россиян.

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