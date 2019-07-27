РИА Новости опровергло фейк о задержании своих журналистов в Москве

Москва, 27 июля. Полиция не стала задерживать корреспондентов РИА Новости на несанкционированном митинге оппозиции в Москве. Об этом сообщили журналисты агентства, опровергнув ранее появившиеся слухи о своем задержании.

По словам сотрудников СМИ, полицейские вывели их за оцепление, проверили документы, после чего отпустили. При этом обратно на площадь корреспонденты РИА Новости уже не смогли попасть. Всего в ходе несанкционированного митинга в Москве были задержаны 295 человек. Значительное количество задержанных не являются жителями российской столицы.

Отметим, что собравшиеся на Трубной площади манифестанты атаковали полицию и бойцов Росгвардии. Два стража порядка пострадали в результате распыления перцового баллончика, еще один полицейский получил травму ноги, когда один из протестующих швырнул в него урну. Сегодняшний митинг устроили незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму. Среди них соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие политики.

