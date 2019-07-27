Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой рассказал детали трагедии

Москва, 27 июля. Муж погибшей актрисы Вероники Никоновой Петр Маркелов раскрыл детали страшной трагедии, сообщили «Вести» со ссылкой на белорусские СМИ.

Ранее стало известно, что Никонова скончалась на 25-м году жизни во время свадебного путешествия.

Супруг погибшей актрисы сообщил, что они поехали в свадебное путешествие на Аляску. Там они посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма «В диких условиях» Кристофер Маккэндлесс. Переночевав, молодожены оставили на стене памятную надпись: «Piotr & Nika, Just Married, 07/19».

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика девушка оступилась и упала в воду. Никонова провела под водой около пяти минут, прежде чем ее удалось вытащить на берег.

Супруг полчаса делал своей жене искусственное дыхание и другие реанимационные процедуры, однако, несмотря на все усилия, спасти девушку не получилось.

Никонова родилась в Минске в декабре 1994 года. Она, окончив театральную школу, решила заняться режиссурой. Девушка снимала документальные фильмы и занималась правозащитной деятельностью.