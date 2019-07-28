Триумф Москвы с продажей С-400 «Триумф» Анкаре ведет к переделке НАТО

Происходящее сейчас в отношениях России и Турции сложно переоценить — страна НАТО, вопреки главному натовскому командиру США, не выполнила приказа и осмелилась приобрести оружие у «врага». Покупка Анкарой четырех дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» на сумму 2,5 млрд долларов стала триумфом внешней политики Москвы и опрокинула натовский бастион в южном подбрюшье России. Выход Реджепа Эрдогана, обязанного своим спасением Владимиру Путину, из НАТО, — лишь дело времени, что неминуемо ставит крест на всех приготовлениях Запада к атаке на Россию.

О том, что произойдет с НАТО, как изменится обстановка в мире, — в интервью с другом Федерального агентства новостей, военным экспертом и депутатом Сейма Латвии капитаном первого ранга Янисом Адамсонсом, в прошлом командующим Государственной пограничной службой Латвии и главой МВД.

Эрдоган не забыл, кто организовывал против него переворот и кому обязан жизнью

После недавно начавшихся поставок С-400 в Турцию Вашингтон не перестает, что называется, колбасить от собственного бессилия. Анкару за подобное ослушание обвиняют и в подрыве обязательств перед НАТО и грозят ей за это «пагубными последствиями», в частности, отлучением от программы по производству бомбардировщиков-истребителей пятого поколения F-35. Последнее, конечно, ощутимый удар по экономике Турции, ведь страна вложила в совместное производство самолетов более миллиарда долларов, изготавливает более тысячи деталей для сборки этих истребителей, а теперь лишится своих вложений, да еще и не получит проплаченные прежде F-35 в количестве сотни!

Однако турецкий лидер сознательно пошел на такие потери, назвав договор о приобретении С-400 «самым важным соглашением в современной истории страны». В конце концов, деньги — дело наживное, а жизнь и независимость страны бесценны. Тем более что вместо F-35 Россия готова предложить Турции свои многоцелевые сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С, о чем сообщают и западные СМИ, говоря о сделке как о практически решенном деле. А ведь, кроме военного сотрудничества, Анкара тесно связана с Москвой экономическими отношениями: туризм, торговля, «Турецкий поток», строительство АЭС в Аккую… Вот и получается, что Эрдогану куда выгоднее сотрудничать с соседом, чем ожидать милостей из-за океана или из ЕС с НАТО.

Еще три года назад Янис Адамсонс, говоря о попытке госпереворота в Турции с 15 на 16 июля 2016 года, обращал внимание на то, что в течение последних 25 лет в мире произошло как минимум 16 военных конфликтов и переворотов с участием США. И неудавшийся путч раскрыл глаза руководству Турции на очень многое.

«Никогда не поверю, что спецслужбы Европы и США, которые работают в Турции, не получали информации о том, что готовится военный переворот, — считает Адамсонс. — Тем более что подавляющее большинство военных Турции проходили обучение в США. Но если такой информации в распоряжении западных спецслужб не было, то грош им цена. Тогда их всех следует разогнать».

Характерны и заявления, следовавшие в момент путча и сразу после него от различных лидеров государств, о том, что демократия в Турции должна победить. Но не было ни одного заявления от европейских руководителей или тогдашнего президента США Барака Обамы о поддержке Эрдогана. Напомним, что глава Госдепа США Джон Керри в ночь переворота умудрился заявить о том, что США выступают за преемственность власти…

«Ему, видимо, неправильно доложили, типа там уже все, — говорит Янис Адамсонс. — Для Эрдогана это был, как говорится, момент истины. Хотя он и раньше понял, что его использовали втемную со сбитым российским Су-24 (24 ноября 2015 года в Сирии у турецкой границы истребителем F-16 турецких ВВС был сбит бомбардировщик РФ, в результате чего погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков. — Прим. ФАН), поэтому пытался пойти с Россией на мировую».

А вот руководители России, Ирана и Китая во время путча поддержали именно Эрдогана. Кроме того, на протяжении этих трех лет США отказываются выдавать обвиняемого Анкарой в организации госпереворота активиста Фетхуллаха Гюлена. И не случайно, что в ноябре 2017 года главный советник турецкого лидера Ялчын Топчу заявил, что Турция должна пересмотреть вопрос о членстве в НАТО, так как Альянс, куда страна входит с 1952 года, ведет «враждебную политику» по отношению к Анкаре.

Масла в огонь добавил тогдашний инцидент на учениях Альянса Trident Javelin в Норвегии, где на стенде с мишенями «противников» оказались основатель Турецкой Республики Ататюрк, а также нынешний президент Турции. Топчу тогда оттоптался на НАТО, назвав военный блок «новой формой колониализма», что, понятно, не прозвучало бы без ведома Эрдогана, который уже прежде был раздражен отказом США поставить Анкаре комплексы «Пэтриот», в то время как Польше продали четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, столько же пунктов управления огнем и 16 пусковых установок с 208 ракетами этих самых «Пэтриот».

А ведь будь у Эрдогана современные системы ПВО во время попытки госпереворота, истребители F-16 с летчиками-путчистами на борту не смогли бы так безнаказанно бить по президентскому дворцу и парламенту, когда в нем заседали депутаты. Поэтому договор с Россией о продаже С-400 был действием обдуманным и выверенным со всех сторон.

Переоценка ценностей Эрдоганом окончательно произошла во время путча, когда жизнь ему, как передавали многие СМИ, спасли в том числе и военные РФ, поделившись данными разведки. Турецкий лидер, отдыхавший с семьей в Мармарисе, успел покинуть отель незадолго до того, как в него ворвались путчисты…





Вашингтону придется искать замену Турции и… НАТО

«Вопрос, конечно, не столь прост, что Турция на раз-два и выйдет из НАТО, хотя в эту сторону она движется все последние годы, — отмечает Янис Адамсонс. — Речь даже можно вести не о выходе Турции, а о перспективах существования самого НАТО. Смысл этого блока в будущем должен измениться, и Альянс может быть преобразован в войска быстрого реагирования объединенных наций».

Ослушание Анкары продиктовано как раз таки бессилием Вашингтона и подвластной ему НАТО, что, безусловно, является победой и России, и лично Путина, подчеркивает эксперт, замечая, что Москва настаивает на том, чтобы НАТО стала миротворческими силами с участием России, Китая, Индии и других стран. Ведь после Второй мировой войны Североатлантический альянс создавался для противостояния СССР, став сейчас рудиментом холодной войны.

«После победы Трампа на вторых для него президентских выборах американский лидер и президент России, уверен, договорятся и по вопросу дальнейшей судьбы блока, в котором и Трамп не видит смысла как такового, — говорит депутат Сейма ЛР. — Президент США — один из тех политиков, которые дружат с головой. И перспектив для НАТО в нынешнем виде он точно не предполагает».

Корреспондент ФАН напомнил собеседнику, что в 2016 году он в интервью говорил о бесполезности оснащения американскими комплексами «Пэтриот» той же Польши или Прибалтики, которые этого до сих пор желают.

«Чтобы НАТО представляла угрозу для России, комплексами «Пэтриот» необходимо было бы опоясать ее со всех сторон, включая Афганистан, Китай и ту же Турцию, что в связи с поставками последней С-400 делает такую задачу неосуществимой, не говоря уже о союзническом Китае», — заметил на это латвийский политик.

Корреспондент ФАН в свою очередь отметил, что, даже судя по официальным сообщениям, не проходит и месяца, чтобы Владимир Путин не поговорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом, не считая переговоров во время всевозможных саммитов и встреч. Российский лидер встречается со своим турецким коллегой никак не меньше, чем с товарищем Си Цзиньпином.

В такой ситуации США необходимо искать замену Турции, что сделать будет крайне сложно или невозможно совсем. Азербайджан на это не пойдет, находясь в фарватере Анкары и представляя собой родственный туркам народ. Склонить Армению к военному сотрудничеству с США — тоже из области фантастики, учитывая многовековые связи с Россией и нахождение военных баз РФ на армянской территории. Остается Грузия, в которой США пытаются увеличить свое влияние.

«Конечно, это их цель, но в Грузии тоже не идиоты у власти, — указывает Адамсонс. — Это можно было с [Михаилом] Саакашвили провернуть в 2008 году (речь о провокации 8 августа 2008 года, когда были убиты российские миротворцы в Цхинвали и грузинские части вторглись в Южную Осетию, после чего Грузию в короткие сроки Москва принудила к миру и признала независимость Южной Осетии. — Прим. ФАН). И недавняя провокация в Тбилиси (21 июня, когда в Тбилиси толпа попыталась взять штурмом здание парламента, выкрикивая русофобские лозунги в ответ на выступление российского депутата с кресла спикера грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия. — Прим. ФАН), которую устроили сторонники Саакашвили, была как раз попыткой свержения законной власти, чтобы Турцию заменить Грузией. Но эти планы провалились. С Арменией такое точно не пройдет. Более того, думаю, что рано или поздно Турция с Арменией сумеют наладить нормальные отношения, сумеют разобраться в том, что их разделяет. Остаются Азербайджан и Кавказ, который используется как взрывная площадка, чтобы вызвать разрушительные колебания в России. Это тоже не пройдет, что показали провалившиеся сценарии локальных военных конфликтов и боевых действий в Чечне и Дагестане с внедрением сюда сотен иностранных террористов».

Шахматная партия Путина: вслед за Турцией «прозреют» и Прибалтика с Украиной

Корреспондент ФАН заметил собеседнику, что в успехе отношений с Эрдоганом сказалась и точно выверенная, взвешенная позиция Владимира Путина после того, как 24 ноября 2015 года в Сирии у границы с Турцией был сбит российский Су-24. Президент России предпочел ответить незеркально, приняв жесткие экономические санкции в отношении Анкары. Эта шахматная стратегия принесла успех — одними помидорами Турция не отделалась, как и обещал Путин.

«Переоценка ценностей наступит и в Грузии, чуть позже — в Прибалтике, — уверен Адамсонс. — Когда НАТО реформируют, Прибалтику будут использовать как военные полигоны, потому что в Европе негде тренировать войска. И здесь они будут проходить обучение, что, кстати, происходит и сейчас, но с военнослужащими НАТО. Так что лет через десять-пятнадцать на том же Адажском полигоне (бывший советский танковый полигон под Ригой, который в Латвии облюбовали натовцы. — Прим. ФАН) вполне могут тренироваться и военные подразделения из Китая и России. Фантомы «российской угрозы» останутся в прошлом. Уже сейчас многие понимают, что это используется как пугало для отвлечения внимания людей от экономических и социальных проблем. Вот и новый президент Латвии Эгилс Левитс не исключает возможности своей поездки на военный парад в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне».

Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника о том, что же тогда ожидает Украину, если такие подвижки будут происходить в Прибалтике?

«У Украины нет дальнейшего пути развития отдельно от России, — убежден собеседник. — И все больше людей там понимают, что для Евросоюза Украина всего лишь придаток, рынок сбыта. А для американцев — рычаг давления на Россию. Но и это разваливается. Трампу Украина не нужна. А вот Байдену (Джозеф Байден, 47-й вице-президент США в администрации Обамы. — Прим. ФАН) вспомнят сделки и с Порошенко, и с Януковичем о закупке земель в Донбассе для добычи сланцевого газа и опустошение региона от жителей под этот проект, в котором участвует его сын. Народ Украины, проголосовав за Зеленского и его партию, показал, что, прежде всего, он хочет окончания войны. Поставить в угол Россию у США не получилось. Не получится и с Китаем. Это только консолидирует страны так называемого третьего мира во главе с Россией. Из однополярного мира, в котором планета находилась 20 лет, мы перешли в многополярный».

Вдобавок к этому корреспондент ФАН напомнил об укрепляющемся стратегическом партнерстве России с Китаем, совместных военных операциях в разных частях света, а также о традиционно крепких отношениях с Индией, с которой, кстати, договор о поставках С-400 на 5,43 млрд долларов подписан еще в октябре 2018 года, причем тоже под громкие камлания США.

«Если отбросить нынешние обострения отношений, провокации, которые случаются то тут, то там, а их следует рассматривать именно как попытку рецидива той болезни, которую мир сейчас перебарывает, то лет через пять, максимум десять, в мире начнется золотой век, когда никто ни с кем воевать не захочет», — заявляет Янис Адамсонс, поясняя, что это его давно продуманное мнение.

Побыстрее бы, а то народ устал уже не только в России от всех этих санкционных войн, снижения уровня жизни, несправедливого распределения средств среди небольшой кучки чиновников и топ-менеджеров, замечает корреспондент ФАН.

«Россия с этой проблемой справится, — уверен Адамсонс. — Путин сейчас пересажает всех проворовавшихся чиновников, снимет накопившийся негатив, и следующим, кто придет на место президента, будет человек социально ответственный и экономически мыслящий…»

Корреспондент ФАН не мог не поинтересоваться мнением собеседника и о назначении подавшего в отставку с поста президента Ингушетии Героя России Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны РФ.

«Россия в последние 20 лет вновь уяснила для себя, что ее самые надежные союзники — это армия и флот, — говорит Янис Адамсонс. — Поэтому назначение профессионального военного на пост замминистра обороны хорошо объяснимо. Вместе с министром Сергеем Шойгу, кстати, тоже Героем России, это будет весьма успешная связка. Однако самые миролюбивые люди, как ты, наверное, на моем примере давно понял, это военные, которые хорошо знают, что такое применение оружия и война. Они-то как раз воевать и не хотят. А всякие по жизни (собеседник тут крепко выразился. — Прим. ФАН) хотят, потому что не знают, что это такое».

Корреспондент ФАН заметил: кто бы это доходчиво объяснил нацрадикалам, что в Польше, что в Прибалтике, что на Украине?