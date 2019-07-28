Московская «оппозиция» спряталась от полиции за спинами школьников

Москва, 27 июля. Организаторы несанкционированного митинга «оппозиции» в Москве подставили школьников, спрятавшись за спинами подростков от полиции. О присутствии несовершеннолетних на незаконной акции стало известно из сюжета телеканала «Дождь», который считается «оппозиционным».

Журналисты пообщались с 14-летней школьницей, которая пришла днем 27 июля на Тверскую улицу.

«Я здесь впервые, случайно оказалась тут», — рассказала девушка-подросток.

Телеканал «Дождь» поспешно удалил видео с официального ресурса, однако скриншоты, на которых запечатлена несовершеннолетняя участница митинга, успели распространить авторы Telegram-каналов. Кроме того, среди участников незаконного митинга были замечены и другие школьники. Например, группа подростков, каждому из которых не более 16 лет на вид, сидела на заборе недалеко от Пушкинской площади, где провокаторы прорвали заграждение и оказали сопротивление полиции.

Отметим, что это не первый случай, когда так называемая оппозиция привлекает к своим незаконным акциям несовершеннолетних. Так, школьники присутствовали на митингах, которые прошли в феврале 2018 года в Петербурге и в Москве, сообщает Nation News. Ранее в Госдуме призывали ужесточить наказание за привлечение школьников к несогласованным протестным акциям – об этом говорила член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Депутат также предлагала штрафовать родителей и опекунов задержанных на таких акциях подростков за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, так называемая оппозиция организовала несанкционированный митинг 27 июля, чтобы оказать давление на избирательные комиссии, на законных основаниях не допустившие до выборов в Мосгордуму кандидатов, предоставивших «липовые» подписи. При этом недопущенные кандидаты могли обратиться в суд, однако они предпочли устроить провокации и беспорядки.

До начала несанкционированного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Чтобы пресекать незаконные действия провокаторов, на Тверскую улицу направили усиленный наряд полиции.