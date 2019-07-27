Сирия, 27 июля. Жители Ракки ждут возвращения города под контроль САА. Саперы ВС Ирака разминировали 32 жилых дома в провинции Аль-Анбар. Число взрывов в северной части Алеппо достигло пяти за сутки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: возобновили боевые вылеты в северной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям исламистов на юге Идлиба.

Курды: обвиняются в организации пяти взрывов в северной части провинции Алеппо.

ВС Ирака: провели разминирование 32 жилых домов в провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовало уточненную информацию о взрывах, прогремевших на оккупированных силами протурецких бандгрупп территориях в северной части Алеппо. По уточненным данным, число терактов возросло до пяти. Стало известно о детонации транспортных средств в населенных пунктах Ахтерин и Тель-Бетал, расположенных к северу и северо-востоку от административного центра провинции соответственно. Напомним, ранее также сообщалось о взрывах в городах Азаз, Аль-Баб и Аль-Гандура. Кроме того, поступили уточненные сведения о числе погибших и пострадавших — два человека, включая ребенка, были убиты, тогда как еще порядка 40 получили ранения разной степени тяжести. Активисты вооруженной оппозиции обвиняют в произошедшем «спящие ячейки» курдов, которые действуют в зонах контроля поддерживаемых Турцией исламистов в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Идлиб

На границе между провинциями Идлиб и Хама возобновились столкновения между боевиками вооруженной оппозиции и Сирийской арабской армией (САА). По информации Twitter-канала (MasarPressNet), обстрелу правительственных подразделений подверглись огневые позиции исламистов на подступах к населенному пункту Айн-Ларуз на юго-западе региона. Отмечается, что удары со стороны САА были спровоцированы недавними атаками боевиков в соседних Хаме и Латакии.

Между тем боевые вылеты в провинции возобновили ВКС России. Как передает интернет-портал Baladi-News, российские военные самолеты атакуют военные объекты радикалов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***, недалеко от города Тафтаназ, расположенного к северо-востоку от административного центра провинции.

Провинция Ракка

Агентство новостей Foreign Policy опубликовало материал, основанный на опросах местных активистов, проживающих в Ракке. По словам жителей города, здесь продолжает нарастать недовольство политикой, проводимой «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Население ожидает перехода данных земель под контроль Сирийской арабской армии (САА), тогда как многие сирийцы бегут на освобожденные правительственными войсками территории. Отмечается, что свою роль в этом играет медленная реконструкция города, который был практически полностью разрушен в результате бомбардировок ВВС возглавляемого США международного альянса во время зачистки Ракки от ИГИЛ1. Более того, население считает беспорядочные авианалеты неоправданными, поскольку впоследствии курды заключили с террористами соглашение, позволив им беспрепятственно отступить в Дейр-эз-Зор. Также жители не чувствуют себя в безопасности ввиду постоянных вылазок террористов «Исламского государства»1 и страдают от поборов. На данный момент город заселен лишь на 20 процентов. Известно, что все граждане, принявшие участие в интервью, выступали под псевдонимами, опасаясь дальнейших преследований со стороны курдских радикалов.

Ирак

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения войск Ирака провели операцию по разминированию жилых домов в провинции Аль-Анбар. На данный момент иракские саперы обезвредили СВУ, заложенные террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий, в 32 зданиях в городе Рава. В дальнейшем работы по зачистке территорий продолжатся. Ожидается, что после их завершения местные жители смогут вернуться в населенный пункт. Напомним, вместе с этим вооруженные силы страны ведут поиск джихадистов террористической группировки, которые могут до сих пор скрываться в пустынных областях Ирака. Так, в рамках операции под названием «Воля к победе» в первой половине дня удалось задержать троих боевиков ИГ1 в административном центре соседней провинции Багдад. Как известно, Ирак был объявлен полностью свободным от ИГИЛ в конце 2017 года, тем не менее подпольная деятельность террористов все еще представляет угрозу для стабилизации обстановки в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.