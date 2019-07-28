Сирия, 28 июля. Курды подозреваются в организации трех взрывов в Северном Алеппо. SDF**** возобновили массовые аресты на востоке Дейр-эз-Зора. Турция уничтожила четырех членов РПК в Иракском Курдистане, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по расположениям боевиков на границах «Большого Идлиба»; завершили новый этап подрывных работ в Алеппо.

«Исламское государство»1: обвинялось в организации взрыва в Ракке и нападении на курдов в Хасаке.

Курды: подозреваются в организации трех взрывов в северной части Алеппо; провели аресты в городе Аль-Кишкия в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре; обменивались ударами с протурецкими исламистами на северо-востоке Алеппо; понесли потери в результате взрыва у Дибана в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: уничтожили четырех террористов РПК в Иракском Курдистане; застрелили трех курдских бойцов в северной части Хасаки.

ВС Ирака: задержали четырех боевиков ИГ1 в городе Багдад.

Провинция Алеппо

После очередного обстрела боевиками жилых районов административного центра провинции Сирийская арабская армия (САА) прибегла к нанесению ответных ударов. Как передавал военный источник в Twitter (anasanas84), под огнем правительственных сил оказались места базирования джихадистов вблизи населенных пунктов Аль-Эйс и Аль-Усмания, а также на окраине поселения Умм-Джалал на границе с Идлибом. Позднее атаке также подверглись укрепления радикалов вблизи города Джазрая.

Между тем на северо-востоке региона возобновились перестрелки между курдскими вооруженными формированиями и группировками вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке Турции. Согласно информации Twitter-канала (RojavaNetwork), противники обменивались ударами недалеко от населенных пунктов Джубб Аль-Хамра и в Аль-Суккария восточнее Аль-Баба. До сих пор не поступало никаких данных о потерях сторон в живой силе или технике.

Поступали сообщения о взрывах в Африне, вызванных падением артиллерийских снарядов. Военный источник в Twitter (RojHat09) передавал, что инцидент произошел у деревни Соганка. Предполагается, что в данном районе проходили учения протурецких исламистов.

Информагентство SANA News передавало о завершении очередного этапа работ по ликвидации следов военного присутствия боевиков в провинции. Подрывные работы прошли в кварталах Алеппо Кади Аскер и Ар-Рамуса, зачищенных от боевиков вооруженной оппозиции в ноябре-декабре 2016 года, а также у поселения Аль-Джаббул, находившегося в оккупации террористов ИГ до мая 2017-го.

Во второй половине дня сразу пять взрывов произошли на севере провинции в районах, контролируемых поддерживаемыми Турцией джихадистами. По данным медиапортала SOHR, детонировали три транспортных средства, припаркованные в городах Аль-Баб, Азаз, Аль-Гандура, Ахтерин и Тель-Бетал, что привело к гибели как минимум двух человек, в том числе ребенка, и ранению еще 38. В установке бомб подозреваются курдские радикалы, осуществляющие подпольные вылазки в зонах оккупации протурецких боевиков.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) вновь прошли аресты гражданских лиц. Как передавал Twitter-канал (DeirEzzor24), десятки жителей населенного пункта Аль-Кишкия были взяты под стражу по неизвестным причинам. Отмечалось, что в то же время над городом были замечены самолеты западного альянса. Предполагается, что задержанные являлись уклонистами от принудительной службы в рядах SDF.

Между тем у города Дибан произошел очередной взрыв. Интернет-портал Step News Agency передавал, что СВУ, заложенное на обочине дороги, детонировало в момент проезда автомобиля «демократической армии». Подозреваемыми в организации взрыва являются джихадисты «Исламского государства».

Провинция Ракка

В Ракке взрыв также прогремел в контролируемых курдскими отрядами районах провинции. Согласно информации военного источника в Twitter (SophiaHammer3), на мине, установленной неподалеку от населенного пункта Ар-Рухайят на маршруте следования патруля «Демократических сил Сирии» (SDF), подорвался автомобиль курдов. Взрыв привел к гибели двух курдских бойцов, о числе раненых не сообщалось. По неподтвержденным данным, к установке СВУ причастны джихадисты подпольных групп «Исламского государства».

Между тем агентство новостей Foreign Policy опубликовало интервью с мирными жителями административного центра региона. Отмечалось, что большинство из опрошенных осуждают антинародную политику курдов и ожидают возвращения города под контроль правительственных сил. Выяснилось, что сирийцы обеспокоены ситуацией с безопасностью в Ракке, а также поборами и низкими темпами работ по реконструкции. Среди прочего жители заявили о неоправданности бомбардировок коалиции США во время битвы за город.

Провинция Хама

В северной части провинции в минувшие сутки продолжили работу сирийские ВВС. Интернет-портал Step News Agency передавал, что точечные авиаудары ВВС САР пришлись по расположениям боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана» недалеко от населенного пункта Аль-Хакура. Также позиции исламистов атаковала артиллерия Сирийской арабской армии (САА). Так, под огнем оказались военные объекты радикалов поблизости от городов Кафр-Зета, Аз-Залакият, Мурек и Хасрайя. Также военный источник в сети Twitter (anasanas84) заявлял об обстрелах сил САР недалеко от населенных пунктов Аль-Мансура, Аль-Дакмак, Аль-Кастун, Зияра, Аль-Каркур и Гания. Во второй половине дня отмечались вылеты ВКС РФ в соседнем Идлибе.

Провинция Хасака

В административном центре провинции произошло нападение неизвестных на отряд «Демократических сил Сирии» (SDF). Новостной портал Step News Agency передавал, что налетчики открыли огонь по группе курдских бойцов в квартале Геверан, что привело к гибели одного из них. В проведении атаки обвинялись боевики «Исламского государства».

В северной части региона возобновились обстрелы со стороны турецких вооруженных сил. Военный источник в сети Twitter (dimpenewscom) сообщал о том, что под ударом солдат армии Турции оказались опорные пункты курдов к западу от Рас Аль-Айна, в результате чего были убиты трое членов SDF.

Ирак

В Иракском Курдистане накануне продолжились боевые действия между курдскими радикалами и вооруженными силами Турции. По данным агентства новостей Anadolu Agency, действуя в рамках операции «Коготь» в районе Метина, боевики уничтожили четырех боевиков Рабочей партии Туркестана (РПК), признанной Анкарой террористической. Напомним, о начале кампании было объявлено 27 мая.

Между тем правительственные войска Ирака продолжили обследовать территории в центральной части страны с целью выявления и уничтожения так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Информагентство Iraqi News передавало, что во время обысков, проведенных в Багдаде, удалось арестовать четырех боевиков террористической группировки в квартале Аль-Тармия.

К вечеру стало известно о разминировании 32 жилых домов в городе Рава в провинции Аль-Анбар. Отмечалось, что саперы иракской армии продолжат работу на данных территориях, дабы обеспечить безопасное возвращение мирных жителей в этот район.

1 Организация запрещена на территории РФ.