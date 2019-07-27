Украинцы напомнили о работе отдыхающему в Одессе Зеленскому

Киев, 27 июля. Украинцы раскритиковали своего президента Владимира Зеленского, который опубликовал фото с пляжа в Одессе. На снимке он сидит рядом с руководителем президентского офиса Андреем Богданом.

Пользователи сочли, что этим фото Зеленский хотел показать близость к народу. Но эффект оказался противоположным.

«В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже», — возмутился Алексей Черняховский.

Другие пользователи поинтересовались, почему президент вместо занятий государственными делами проводит время на пляже. Они ему напомнили другие фото, на которых Зеленский «работает».

Украинцы считают, что президент делится такими фотографиями ради быстрой популярности.

«Что это за дурной хайп ради хайпа?» — спросила Ольга Косинская.

Некоторые пользователи не увидели в снимке ничего предосудительного. Они напомнили, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимался бизнесом, а потом отдыхал на Мальдивах. А у Зеленского «хватило денег только на Одессу», пошутили украинцы.

Примечательно, что Зеленский подписал фотографию с пляжа по-русски. Видимо, что на отдыхе он предпочитает не говорить на государственном языке.