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Украинцы напомнили о работе отдыхающему в Одессе Зеленскому

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Украинцы напомнили о работе отдыхающему в Одессе Зеленскому

Киев, 27 июля. Украинцы раскритиковали своего президента Владимира Зеленского, который опубликовал фото с пляжа в Одессе. На снимке он сидит рядом с руководителем президентского офиса Андреем Богданом.

Пользователи сочли, что этим фото Зеленский хотел показать близость к народу. Но эффект оказался противоположным. 

«В стране война, гибнут молодые ребята, цены на продукты бешеные, а президент <…> делает лав де труа на пляже», — возмутился Алексей Черняховский.

Другие пользователи поинтересовались, почему президент вместо занятий государственными делами проводит время на пляже. Они ему напомнили  другие фото, на которых Зеленский «работает».

Украинцы напомнили о работе отдыхающему в Одессе Зеленскому

Украинцы считают, что президент делится такими фотографиями ради быстрой популярности.

«Что это за дурной хайп ради хайпа?» — спросила Ольга Косинская.

Некоторые пользователи не увидели в снимке ничего предосудительного. Они напомнили, что бывший президент Украины Петр Порошенко занимался бизнесом, а потом отдыхал на Мальдивах. А у Зеленского «хватило денег только на Одессу», пошутили украинцы.

Примечательно, что Зеленский подписал фотографию с пляжа по-русски. Видимо, что на отдыхе он предпочитает не говорить на государственном языке.

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